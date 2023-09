A rendőrség tájékoztatása szerint 1979. szeptember 23-án tűnt el Gellér Zoltán. A 26 éve eltűnt piliscsévi férfi most 69 éves férfi azóta nem adott életjelet magáról, a dorogi egyenruhások azóta is keresik. Zoltán 166-170 centiméter magas, 41-50 kiló. Eltűnésekor piros baseballsapkát, szürke inget és pulóvert és szürke szövetnadrágot viselt. Egy réztetejű sétabot is volt nála.

Forrás: police.hu

A körözési eljárást lefolytató dorogi rendőrök kérik azoknak a segítségét, akik esetleg tudnak Gellér Zoltán tartózkodási helyéről, hollétéről, tegyenek bejelentést személyesen a Dorogi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon, a 33-512-777-5619-es számon.