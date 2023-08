Lopás vétsége miatt a Tatai Járási Ügyészség vádiratot nyújtott be a többszörös visszaeső férfival szemben, aki irodaházakba és sportcsarnokba surrant be – tudtuk meg Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől.

A vádirat szerint az elkövető június 5-én egy tatai irodaépületbe a nyitott ajtón át bement, az egyik őrizetlenül hagyott helyiségből ellopott egy háromezer forint értékű pénztárcát, a benne lévő személyes okmányokkal, bankkártyákkal, háromszázötven forint összegű készpénzzel együtt. A férfi a készpénzt magához vette, a pénztárcát az utcán eldobta, azt egy ismeretlen személy megtalálta és leadta az irodaépületben

Az elkövető egyébként más lopásokat is elkövetett. A férfi június 5-én a tatai sportcsarnokba ment be a nyitott ajtón át, az ott lévő irodák őrizetlenségét kihasználva az egyikből ellopott egy pénztárcáját a benne lévő személyes okmányokkal, bankkártyával és a 28 ezer forint értékű mobiltelefonnal együtt. A cég alkalmazottja észrevette, hogy idegen személy sétál az épületben és annak környékén, ezért visszament az irodába, ahol az értékeit hagyta, ekkor észlelte, hogy a pénztárcája eltűnt onnan. A sértett ekkor a férfi után ment, aki ekkor futni kezdett. A sértett utolérte, felszólította őt értékei visszaadására, mire a tolvaj a zsebében lévő pénztárcát átadta a sértettnek. A sértett, csak miután visszatért a munkahelyére, akkor vette észre, hogy a mobiltelefonja is eltűnt. A mobiltelefont a férfi ismeretlen helyre vitte.

Május 31-én pedig egy győri irodába surrant be, ellopott egy hétezer forint értékű pénztárcát, benne személyes okmányokkal, bankkártyákkal, és tizenkilencezer ötszáz forint készpénzzel együtt. A sértett az elkövető cselekményét észlelte, utána futott, és a telephely bejáratánál utolérve felszólította őt pénztárcájának visszaadására, melynek a tolvaj férfi eleget tett. Az ügyészség a vádiratban börtönbüntetésre, közügyektől eltiltásra és 28 ezer forint összegben meghatározott vagyonelkobzásra tett indítványt.