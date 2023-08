A mentésben a Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület is részt vett, akik egy videót is készítettek a mentésről. Mint a Facebook-posztjukban is írták, a sérültet a Vértestolnai Önkéntes Tűzoltó Egyesület lokalizálta a kapott koordináták alapján, és megszervezte a többi kiérkező mentőegység útját (profi módon), így könnyen megtalálták a nehezen megközelíthető helyet.

Egyesületük (mentőszakápolóval a fedélzeten) a kiérkező mentőhelikopterrel egy időben érkezett a helyszínre, részt vettek a sérült ellátásában, és a helikopterhez való szállításban is.