A rendőrség csapatmunkájának köszönhetően sikerült elfogni azt a 35 éves sárvári férfit, aki rettegésben tartotta Nyugat-Dunántúlt. Az enyveskezű férfi több városból is lopott, ráadásul az is kiderült, hogy hamis pénzzel fizetett. Az akcióban a győri, sárvári és balatonfüredi rendőrök vettek részt, számolt be közösségi oldalán a Győr-Moson-Sopron Vérmegyei Rendőr-főkapitányság.

Mint bejegyzésükben írták, az elkövető június 19-én hajnalban az M1-es autópálya egyik Győr-Moson-Sopron vármegyei benzinkútján egy Renault Clio személygépkocsiba tankolt, azonban a mintegy 35 ezer forintos árat egy ideig nem volt hajlandó kifizetni. Röviddel később az alkalmazottaknak mégis átadta a benzin ellenértékét, majd sietősen távozott az autót hátrahagyva. Később kiderült, hogy az autóra felszerelt hatósági jelzés nem az adott járműhöz tartozik, illetve a kúton dolgozók észrevették, hogy a pénztárosnak átadott pénz hamis.

A rendőrök beszerezték a benzinkút kamerafelvételeit, majd azokat elemezték és értékelték, további adatgyűjtéseket hajtottak végre, tanúkat hallgattak meg. Ennek eredményeként – több vármegye területére kiterjedően – különböző bűncselekmények elkövetőjét fedezték fel a 35 éves fiatalember személyében. Szintén kamerafelvételeket elemezve megállapították, hogy a férfi egy győri telephelyen még június 19-én megrongált egy tehergépkocsit, illetve aznap késő délután Győrben, a Török Ignác utcában lévő lovarda elől egy Ford Focus típusú személyautót is ellopott, a benne lévő – lovagláshoz használatos –tárgyakkal és értékekkel együtt.

A nyomozók felfedezték azt is, hogy július 20-án, egy székesfehérvári autókereskedésből két garnitúra gépkocsifelni eltulajdonítása szintén a férfi számlájára írható. Kiderült továbbá, hogy június 28-án egy balatonfüredi ékszerboltban a sárvári elkövető törtaranyként értékesített egy réz nyakláncot, amellyel 386 ezer 760 forint kárt okozott.

A győri nyomozók folyamatos koordinációt folytattak a Sárvári, Székesfehérvári, illetve a Balatonfüredi Rendőrkapitányság bűnügyi munkatársaival, és az eljárásokat egyesítették. A közös munka eredményeként – a Győri Rendőrőrs járőreinek közreműködésével – július 18-án hajnalban sárvári tartózkodási helyén a rendőrök elfogták a bűncselekmények elkövetőjét, akit őrizetbe vettek. Pénzhamisítás, kétrendbeli lopás, egyedi azonosító jellel visszaélés és csalás bűntette, valamint lopás vétség kísérlete miatt a Győri Rendőrkapitányságon hallgatták ki. A rendőrök a kutatás során a Győrből ellopott személygépkocsi forgalmi engedélyét megtalálták és lefoglalták.