Április 22-én Környén történt egy betörés, amellyel kapcsolatban kiderült, hogy – a sértettek és a helyszínre érkező nyomozók legnagyobb meglepetésére – semmi sem hiányzott a lakásból. Az elkövető a házon keresztül kijutott az épület tárolóhelyiségéhez, ahonnan viszont elvitt egy 4 millió forint értékű vakológépet. Márpedig mindez arra utalt, hogy a zsákmányra nem véletlenül talált rá, pontosan ezért jött, tudnia kellett, mit keres.

– Megindult a nyomozás, amelynek során beszereztük a digitális nyomokat is – mondta a Zsaru magazinnak Lajer Sándor alezredes, a Tatabányai Rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője.

Lajer Sándor alezredes mesélte el az ügy részleteit

Megnézték a térfigyelő kamerák felvételeit, amelyeken feltűnt a betörés helyszínén egy általunk már ismert, büntetéséből nemrég szabadult, 29 éves fiatalember, K. R. autója. De láttuk azt is, hogy ez a kocsi a betörés után Budapest felé vette az irányt. A helyszínen talált nyomok is arra utaltak, hogy ő járt a házban. Közben április 24-én Tatabányán egy épülő munkásszálló szerszámgépeket tároló konténerét is feltörték, ahonnan számos munkagépet vittek el: aggregátort, fúrógépet, flexet és egyebeket. Mivel onnan is munkagépeket loptak, a rendőrök éltek a gyanúperrel, hogy ez alighanem betöréssorozat. Május közepén Vértessomlón történt egy lakásbetörés, ahonnan arany ékszer és pénz tűnt el ugyan, viszont a digitális nyomok elemzése után egyezést találtak a korábbi esetekkel.

Az adatgyűjtés során a nyomozók megtudták, hogy K. R. barátnője Budapesten él, és annak édesapja az a 43 éves K. J., akinek ugyancsak szerepe volt az ügyben. A tatabányai nyomozók június 22-én a fővárosba mentek, és meglepetésükre K. J. lakása előtt egymás mellett parkolt az ő, valamint K. R. autója.

A nyomozók figyeltek, vártak. Sötétedés táján előbb K. R. indult el valahová a kocsijával, kisvártatva pedig K. J. is beült egy dobozos mikrobuszba, majd ő is útnak eredt. A történet vége innen könnyen kitalálható: a két K. ugyanis lopni ment. Tatabányára igyekeztek, mégpedig a korábban feltört építkezés melletti konténerhez, amit újra feltörtek.

Csakhogy addigra a területet már körülvették a tatabányai, a tatai és az Oroszlányból érkezett zsaruk, akiknek ekkor már nem volt más dolguk, csak az, hogy elfogják őket. K. R.-t és K. J.-t sikerült is, harmadik társukat, a 44 éves B. I.-t csak később, augusztus 15-én. A rendőrök a társaságra még két, júniusban elkövetett betörést is rábizonyítottak. Az egyik ugyancsak egy konténerbetörés volt, a másik alkalommal egy budapesti lakásba hatoltak be. K. R. és B. I. letartóztatásban, K. J. szabadlábon várja az ügy folytatását. A gyanú ellenük dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás.