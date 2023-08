Az Aptiv-dolgozók csemetéinek mutatkoztak be augusztus 3-án, csütörtökön a Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai, akik Penny-t is elvitték magukkal a Puskin művelődési házba. A gyerekek azon túl, hogy megismerkedhettek a kutyussal, kipróbálhatták a puttonyfecskendőt és az újraélesztést is.

A kicsik bevetési ruhát is felpróbálhattak, hőkamerás drónt is megnézhettek, valamint sok izgalmas információt tudhattak meg a kutatásról, mentésekről.