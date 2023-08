Vasárnap már fél órával az ünnepség kezdete előtt gyülekeztek a Szent Flórián téren a rendőrök, a mentők és a tűzoltók, hogy együtt vonuljanak a Rákóczi úton lévő körforgalomig és vissza – ezzel is szimbolizálva a szirénások közötti kiváló együttműködést.

– Nagy örömömre szolgál, hogy ennyien elfogadták meghívásunkat és együtt ünnepelnek velünk – ünnepi beszédének kezdetén ezt emelte ki Tyukodi József, az oroszlányi önkéntes tűzoltók egyesületi elnöke. A teljesség igénye nélkül voltak kecskédiek, kocsiak, környeiek, de jöttek Császárról, Várgesztesről és Vértessomlóról is önkéntes lánglovagok. A Tatabányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület is tiszteletét tette az ünnepségen, de a helyi erők is képviseltették magukat. Szabó Imre, az önkormányzati tűzoltóság parancsnoka, Hufnágel Ákos rendőrkapitány, Gánics József, az oroszlányi polgárőrök vezetője, valamint Nagy Attila, a helyi mentőállomás vezetője.

Majd beszámolót hallhattak a jelenlévők a tavaly elvégzett önkéntes munkáról és a tervekről is, de annál sokkal korábbi évszámnak is fontos jelentősége volt Tyukodi József beszédében.

– 2011-ben, az egyesület 100 éves fennállásakor avattunk kopjafát a tűzoltók védőszentjéről, Szent Flóriánról elnevezett téren. A régi szertár helyén. Az ő emléke előtt tisztelgünk minden egyes évben és átadjuk azon kollégák számára az elismerő oklevelet és szolgálati emlékérmet, akik munkája elengedhetetlen az egyesület működésében – zárta szavait az elnök.

Ezt követte Rajnai Gábor alpolgármester köszöntője, aki nemcsak megköszönte az áldozatos munkát, hanem a képviselők további anyagi támogatásáról is biztosította az önkéntes egyesületet. Példamutató eredményes munkájáért oklevelet kapott Bodó Krisztián, Fazekas János, Erdei István, Gálos János, Purger József, valamint Szlezák Ákos. Az ifjúsági csapatban Bakos Henriett, Nagy Péter és Nesztler József vehette át az elismerést, de a tavaly belépő új tagoknak is járt a köszönet. Gálos Szabinának, Sajgó Dalmának és Sajó Gyulának.