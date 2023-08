A Hegedűs fivérek a szlovákiai Izsa településen nőttek fel, Komáromhoz és a magyar határhoz közel. Önkéntes tűzoltóként Szlovákiában találkoztak először életre szóló hivatásukkal. A testvéri összetartásukat jól példázza, hogy Hollandiában is együtt dolgoztak, majd külföldről hazatérve sorban mindannyian egyenruhát öltöttek.

Persze ez nem volt annyira egyszerű, mint amilyennek hangzik hisz le kellett mondaniuk szlovák állampolgárságukról, hogy magyarországi hivatásos tűzoltóként folytathassák. A hármas fogat legidősebb tagja Zoltán a tatabányai, Csaba a komáromi, Tibor a fővárosi hivatásos tűzoltóknál szolgál. Varga Mihály Sebestyén tű. főhadnagy, a Komárom-Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, a Katasztrófavédelem magazinjában kérdezte a testvéreket.

Teljes felszerelésben a három fivér

Forrás: Katasztrófavédelem.hu

- Az, hogy Zoli már tűzoltó volt megkönnyítette a döntésünket merre is tovább. Sokat mesélt a hivatásról. Tetszett az, hogy rend és rendszer van. Tetszik, hogy a szolgálat egy családias környezet, a bajtársakért bármikor „tűzbe tennénk a kezünket…. - kezdet történetüket Csaba, aki Zoltánnal szolgálat közben is össze-össze fut, ha nagyobb beavatkozásnál küzdenek a lángokkal, vagy műszaki mentéseknél avatkoznak be.

- Van esélye annak, hogy egy-egy kárhelyszínen, tűzesetnél mindhárman találkozzunk, hisz nemsokára mindhárman ugyanazon a napon fogunk szolgálatot teljesíteni, bár ilyen helyzetet egy pillanatig sem kívánok, hisz ez nagy volumenű beavatkozásoknál lenne csak könnyen elképzelhető - tette hozzá Zoltán.

Tibor számára a hivatás mozgalmasságának ígérete adta az egyik fő löketet a tűzoltói munka melletti elköteleződésben. Legnagyobb hobbiját, a búvárkodást is magával vihette a munkahelyre, hisz jelenleg a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltó búvár szolgálatának tagjaként lát el feladatokat.

- Ezzel szoktunk viccelődni, hogy mi Hegedűsök földön, vízben és levegőben is az emberek segítségére siethetünk, hisz amellett, hogy tűzoltók vagyunk, Zoli remek alpinista, magasból mentésben jeles, jómagam pedig a víz alól is érkezhetek, ha baj van - árulta el Tibor.