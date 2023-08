Mint ahogyan arról mi is beszámoltunk, több autó ütközött össze az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Bicske térségében a 34-es és a 35-ös kilométernél kedd reggel. A Feol.hu-nak hála most fotókat is kaptunk a balesetről, amelyet a Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság készített.

Az egyik autó a vízelvezető árokban állt meg

Fotó: Szemlits Gyula / Forrás: Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság

A város önkormányzati tűzoltói áramtalanították a járműveket - olvasható a katasztrófavédelem közleményében.