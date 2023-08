Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a napokban Szlovákiából érkezett Komáromba két férfi, azért, hogy kerékpárt lopjon. Akcióba is lendültek, azonban azzal nem számoltak, hogy másnak feltűnik az ügyködésük. A rendőrségre meg is érkezett a bejelentés, majd nem sokkal később meg is találták a két elkövetőt. Együk a lopott bringát tekerte, míg a másik a járgány mellett futott.

Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy mindkét szlovák állampolgárságú férfi volt már Magyarországon büntetve. Az egyiket a bíróság 2018-ban lopás bűntette és más bűncselekmények miatt 1 év 10 hónap, végrehajtásában 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre, a másik férfit a bíróság 2016-ban lopás bűntette és más bűncselekmények miatt 1 év 8 hónap, végrehajtásában 3 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

A két kerékpártolvaj ügyében a Komáromi Járásbíróság augusztus 11-én 9 óra 30 perckor tart tárgyalást.