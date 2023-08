Az útinform.hu tájékoztatása szerint az M1-es autópályán, Hegyeshalom felé, a Tatabánya-centrum csomópontnál baleset történt. A 62-es km-nél forgalomkorlátozásra kell számítani.

Olvasóink szerint azonban a baleset következtében a legtöbb autós Tatabánya térsége előtt már elhagyja az autópályát, ami miatt viszont az 1-es főút is torlódik. A közlekedést amúgy is nehezíti a főúton végzett útmunkálatok, így nem csak a pályán, de az elkerülő szakaszokon is erős forgalomra lehet számítani.