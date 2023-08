Ahogy arról már korábban beszámoltunk, egy oroszlányi üzletbe ment be B. P. augusztus 10-én éjszaka. Gondolta nagy bevásárlást tart, egy gond azonban akadt, mindezt már zárás után tette. A riasztó azonnal jelzett, amiről egy biztonsági szolgálat, valamint a rendőrség is tudomást szerzett. B. P. nem tétlenkedett, két kosárba is összekészítette a szajrét. Az épület átvizsgálásakor egy raktárban bukkantak rá.

A rendőrség friss tájékoztatása szerint szabadon bocsátását követően nem kellett sok idő, hogy a férfi újra a rendőrségen találja magát. Augusztus 12-én hajnalban ugyanis társával, a 19 éves L. G.-vel betört egy oroszlányi vendéglőbe, ahonnan szeszes italokat vitt el. A lopott holmit a két férfi egy kerékpár csomagtartójára pakolta, és így haladtak keresztül a városon, amikor szembejöttek velük a járőrök. Az egyenruhások ekkor már tudtak a betörésről, így a két férfit előállították a rendőrkapitányságra.