– A csendes falusi délutánt egy újabb hatalmas csattanás rázta meg délután. Teljesen összerezzentünk, hiszen tudtuk ez mit jelent. Azonnal rohantunk ki a kapuba, hogy megnézzük ezúttal mit tarolt le az autó. Most Tata felől érkező sávban tért le még a kanyar előtt az útról egy fehér céges, édességet szállító autó. Többen is kiszaladtak megnézni, hogy mi történt, hiszen már rettegésben élünk a környéken. Most szerencsénk volt, csak a tábla bánta, ami ki is dőlt – mesélte Gabriella, aki rettegve áll a következő hét elé.

– Várjuk megint a balesetet, mert a pálya helyett az autók egész héten megint erre közlekedtek – tette hozzá a kocsi asszony. Ahogyan arról korábban a Kemma.hu először beszámolt: Kocson a Tatai út és a Kossuth utca találkozásánál lévő éles kanyarból rendszeresen kisodródnak az autók az ottani ingatlanok kerítésébe. Legutóbb június 3-án, szombaton este csapódott a téglafalba egy autó, amitől a vastag kerítés bedőlt. A lakók szerint csak idő kérdése, hogy mikor sodor el valakit egy jármű a járdán, vagy - a kerítést is áttörve - mikor áll meg egy kamion valaki hálószobájában.