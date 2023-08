A balesetben súlyosan megsérült egy tardosi fiatal édesanya, Noémi. Az autóban utazó két kisgyermeke szerencsére karcolásokkal megúszta az esetet. Noémi édesanyaja a rendőrségi vizsgálat lezárultával a Kemma.hu-nak el, hogy mit gondolnak a történtekről.

- A vizsgálat eredményében le van írva hogy nem az jármű sajátosságainak megfelelően vezetett. Ez nem gyorshajtást jelent, mert negyvennel haladt, ott mehetett volna hatvannal is, de vizes- csúszós volt az úttest és nem ment gyorsan a lányom, ezt a szemtanú is elmondta. Azt is hogy kivédhetetlen volt a baleset, olyan csúszós volt. Azt hogy mikor kifarolt az autó akkor ott ijedtében hirtelen tett-e rossz mozdulatot vagy se, azt senki se tudja, mert neki kiesett az a nap teljesen. Az egy biztos ahogy az autó műszakilag rendben volt, mert rendszeresen szakszervizben javították folyamatosan, erről számlák vannak, nem is volt kétséges a rendőrség előtt sem, hiszen szakértőt se vontak be a vizsgálatba. Itt a körülmények szerencsétlen együttállása okozta a bajt, ezen az útvonalon a lányom ezerszer közlekedett már, ugyanezzel a kocsival, és gyakorlott vezetőnek számít - írta a Kemma.hu kérdésére a nagymama.