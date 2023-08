Pölöskei Tamás, a Rédei Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke elmondta, hogy az egyesületnek 35 tagja van, ami 7 nő és 28 férfiból áll, a korosztály tekintetében a legfiatalabb 22, a legidősebb 69 éves. Ezen felül van ifjúsági csapatuk is, ami 16 főből áll. Az aktív állomány, akik részt vesznek a beavatkozáson 12 fő. Ők Rédén kívül még tíz másik közeli településen is segítik a hivatásos állomány munkáját.

– Réde, Bakonybánk, Bakonyszombathely, Bársonyos, Kerékteleki, Ácsteszér, Csatka, Súr, Hánta, Kisbér, Ászár azok a települések ahonnan azonnal megkapjuk a jelzést. Viszont volt, hogy Győr Moson Sopron Vármegyében segítettünk tűzoltásban műszaki mentésben. De például 2019-ben ott voltunk Kisvárdán is mikor a vihar letarolta a várost – magyarázta az elnök. Tavaly a 11 településből a 8-ra vonult a csapat, a legtöbb káresetük Kisbéren volt. A saját településükön 6 alkalommal hajtottak végre beavatkozást. A tűzoltó hozzátette: miután a 112-es telefonszámon megtörténik a bejelentés, az adott vármegyei műveletirányítás a hivatásos és az önkéntes egységeknek is elküldik a riasztást.

– Összesen hat üzenet érkezik az egyesület tagjainak az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szerverén keresztül, és ezen felül egy speciális telefonos applikáción keresztül kerül leriasztásra az összes aktív tag. Az utóbbi segítségével vissza tudnak jelezni a többiek számára, hogy elindultak a szertárba vagy akár a helyszínre, ez attól függ hogy éppen hol tartózkodnak. Az önkénteseknek nincs meghatározva az indulási idejük, kivétel ha önálló beavatkozók.

De mégis van egy szabályba nem foglalt idő, amit figyelembe vesznek az önkéntesek az pedig a 8 perc, amit az önkormányzati tűzoltóságoktól került be a köztudatba. Gyakorlatilag mi riasztástól számított nyolc percen belül a fecskendővel elhagyjuk a szertárát minimum négy fővel.

De volt már rá precedens hogy a négy percben sikerült elindulni, úgy hogy otthon volt mindenki – árulta el az önkéntes tűzoltó, aki kiemelte, hogy a rédei szervezet minden olyan feladatot el tud látni mint a hivatásos állomány, tűzoltás, műszaki mentés terén.

Az egyesület nagyon jól felszerelt, ezért minden olyan eszköz megtalálható szinte a fecskendőn, ami egy hivatásosnak is. Jelenleg két gépjárműfecskendőjük van, amiből mindegyik felszereltsége, alkalmas tűzoltásra és műszakimentésre. Annyi különbséggel, hogy feszítő-vágó berendezés csak az egyik fecskendőn található. A legnagyobb különbség a hivatásosokhoz képest az, hogy az önkéntesek a civil munkájuk mellett vállalják a riasztásokat.

– Nagyon nehéz összehangolni a civil munkánkat és az egyesületi feladatainkat. Ahhoz hogy jól működjön egy tűzoltó egyesület a vezetőknek szinte napi szinten kell vele foglalkozni. De az aktív tagok is rendszeresen bejárnak a vonulások felett, mert mindig van mit csinálni. A mi szervezetünk éves szinten hatvan-nyolcvan körüli vonuláson vesz részt. Azért nagyon nehéz ez, mert minden időt amit a közbiztonság érdekében az egyesületre fordítunk azt a családtól vesszük el, vagy a munkáltatótól. Meg kell keresnünk mindig az arany középutat, hogy ez működhessen.

Hála istennek nagy az elszántság az aktív állományban. Mondhatjuk, hogy hivatástudatból végezzük a munkánkat. Amit ezúton is szeretnék a tagoknak megköszönni, és a családjuknak, munkáltatóknak is a türelemért! Ami érdekesség, hogy vannak olyan emberek, akik nem hiszik el hogy mi ezt a munkát teljesen ingyen végezzük, sőt még olykor-olykor pénzünkbe is kerül

– tette hozzá a rédei egyesület vezetője. Ezért is nagyon fontos az egyesületnek az utánpótlás. Hiszen minél több aktív tagja van a csapatnak, annál jobban eloszlanak a feladatok.

– Nem könnyű az utánpótlás nevelés, de nem is veszett fejsze nyele. Ha belegondolunk minden gyerek miután meglátja a tűzoltóautót, tűzoltó akar lenni, tehát az alap már meg van. Az pedig már csak rajtunk múlik, hogy mennyire tudjuk érdekessé tenni ezt a hivatást számukra. Látok olyan települést ahol több ezren laknak és egy fiatal sincs. De látok olyat, ahol egy ezerötszáz fős település négy csapattal is indul egy versenyen. Én úgy látom, sok múlik a vezetőségen is, kinek mi fér bele az önkéntes munkába. Természetesen van lemorzsolódás a fiatalok között, mert rá jön nem ez élete célja, de ha egy-két fiatal nálunk marad végleg akkor lesz kinek átadni a stafétabotot – mondta reménykedve Pölöskei Tamás.

A rédei egyesület a riasztásokon felül is aktívan részt vesz a falu életében. Részben ez is hozzásegíti a csapatot az utánpótlás neveléshez

– Rendszeresen részt veszünk településünk falunapján, ahol a rendezvényt biztosítjuk, illetve különböző programokkal is várjuk a fiatalokat, mint tesztek, habparti, palacsintasütés. A környék településeire szoktak hívni bennünket gyereknapok, falunapok, Erzsébet tábor, alkalmával, ahol bemutatóval szoktuk a rendezvényt színesebbé tenni. Az elmúlt 3 évben, már kétszer is voltunk nemzetközi gyakorlaton, ahol a szervezésben is részt vettünk – sorolta a programokat a tűzoltó. A csapat rendszeresen szervez tűzoltó tábort is, amit testvértelepülésük önkénteseikkel együtt szerveznek.

– Nemrég fejeződött be egy tűzoltó táborunk. Amit szlovákiai Keszegfalva testvértelepülésünk önkéntes tűzoltóival szerveztünk közösen. A tábor költségvetését külső forrásból a Visegrádi Alap finanszírozta, ahol a Rédei Önkéntes Tűzoltó Egyesület volt a fő pályázó, és a DHZ Kameničná pedig a társpályázó. A táborban harminckét gyerek vett részt. A négy napos tábor a gyermekek számára teljesen ingyenes volt, ellátással, és szállással. A gyerekek között nagy sikert aratott a tábor, ahol megismerkedhettek a tűzoltás, műszakimentés, viharkár, árvízi védekezés, minden lényeges elemével. A bemutatókat, oktatásokat a Rédei Önkéntes Tűzoltó Egyesület, és a Önkéntes Tűzoltó Testület Keszegfalva tartotta.

Ami még érdekessége volt a tábornak, hogy a gyerekek egy szimulált éles helyzetben is részt vehettek. Az éppen szolgálatban lévő csoport riasztást kapott, ahol valamilyen tűzoltással kapcsolatos feladatot kellett megoldani. Sikerült kihozni a fiatalokból az adrenalin okozta tüneteket.

Ami számunkra nagy pozitívum volt a táborban, hogy el tudtuk érni azt, hogy a mobiltelefon a háttérbe szoruljon. Volt olyan gyerek aki, a négy napos tábort követően elmesélte a szülőnek, hogy fele töltöttségi szinttel vitte haza a telefonját – árulta el az egyesület elnöke, aki a jövőbeni terveikről is beszélt.

– Rövidtávú terveink között szerepel, hogy az egyik gépjárműfecskendőnket felújításuk. Azokat a részeit szeretnénk rendbe tenni, amelyek eddig forráshiány miatt elmaradtak. A Komárom-Esztergom Vármegyei Tűzoltó Szövetség rendezésében tartandó nemzetközi viharkár felszámolási gyakorlaton szeretnénk részt venni, amire még fel kell készülnünk.

Nagyon fontos és folyamatos feladatunk, tervünk a fiatalok további foglalkoztatása.

Hosszútávon pedig a beavatkozó állomány, bevetési ruháit szeretnénk cserélni, ugyanis már nagyon elhasználódott, az aktív tevékenységnek köszönhetően. Keressük a megoldást, de sajnos négyszáz ezer forint egy öltözett ruha és az eddigi pályázataink ebben a témában nem jártak sikerrel. A fejlesztésekhez nagy segítséget nyújtanak a lakosság adójának egy százalékos felajánlásai is, amit köszönünk – tette hozzá az önkéntes.