Egy oroszlányi gazdabolt környékén járt B. G. még július 21-én délelőtt. A férfi lopásra szánta el magát, ezért az üzlet előtt kihelyezett egyik fűkaszát egyszerűen leemelte, majd távozott.

Kis idő múlva visszament és egy másik fűkaszát is ellopott. A sértett, amint észlelte a bűncselekményt, értesítette a rendőröket. Az esetről felvételt készült, így azonosították a 31 éves férfit, akit még aznap 14 óra 30 perckor a városban elfogtak.

A tettes addigra a két gépet eladta, de a rendőröknek sikerült megtalálni és lefoglalni azokat. B. G-t előállították és gyanúsítottként kihallgatták lopás bűntett miatt.

Mivel más bűncselekményekkel is összefüggésbe hozható volt, így kihallgatták kerékpárlopás, valamint két üzletből történő lopás miatt is. Egy alvó sértett telefonját eltulajdonította, így kifosztás miatt is.

A nyomozók a fűkaszákat időközben már visszaadták a tulajdonosnak – adta hírül a police.hu. A férfi többször volt vagyon elleni, valamint erőszakos bűncselekmények miatt büntetve, jelenleg is több büntetőeljárás van ellene folyamatban. A gyanúsítottat a rendőrség őrizetbe vette és kezdeményezésére a Tatabányai Járási Ügyészség indítványt tett a letartóztatására, amit a Tatabányai Járásbíróság július 24-én elrendelt.