Egy Esztergomban élő fiatal lány éppen hazafelé tartott húga társaságában az ismert esztergomi lakótelepen, amikor észrevette, hogy tőlük nem messze valami furcsa dolog történik a nyílt utcán. Öt 9 és 10 év közötti gyermeket látott, akik nagyon furcsán viselkedtek. Néhány percig figyelte őket, miközben kiderült számára, hogy van a gyerekek között egy kislány, akit az egyik társa bántalmaz, ütlegel.

Sokkolt a látvány

– fogalmazott a Metropolnak Zajti Noémi, aki azonnal a gyermek védelmére kelt.

– Egész jó idő volt, ezért elmentem a húgommal sétálni. Amikor jöttünk hazafelé, akkor láttam meg ezt az öt gyereket. Tulajdonképpen egy kislánnyal foglalkozott mindegyik, ezért lett furcsa a viselkedésük. Figyeltem őket, nagyon hamar kiderült, hogy mit csinálnak. Az egyik 9 év körüli kislány a másikat elkezdte terrorizálni, majd nagyon durván megtépte a haját.

– emlékezett vissza az esetre Noémi, hozzátéve, hogy a bántalmazás után a kislány megpróbált odébbmenni a társaitól, leült egy padra, de a többiek oda is követték.

A kislány leült egyedül és szívszaggatóan sírt

– mesélte tovább.

– Odament hozzá egy kisfiú, kezében egy bottal. Hirtelen azt hittem, hogy ő majd azzal fogja bántani, de szerencsére nem, csak beszélt hozzá. Ezután az is odalépett, aki az előbb megtépte a kislány haját

– folytatta a szemtanú.

Ő agresszív volt, durván ütni kezdte a kislány hátát, majd a fejére is rácsapott, megragadta a haját és rángatni kezdte, majd amikor a kislány megpróbált elmenekülni, kergette őt

– mesélte el Noémi, akinek több sem kellett, odament a gyerekcsapathoz, és számon kérte őket. A bántalmazó meg is ijedt tőle.

Több véraláfutás is volt a gyermek kezén. Nem az első alkalom, hogy megverték őt

Forrás: Metropol

– A kislány, aki az előbb olyan bátran nekiesett a társának, megijedt és elszaladt. A többi gyerek ottmaradt, ők mesélték el, hogy miért is esett neki a bántalmazó a kislánynak. Kiderült, hogy örökbe fogadott gyermek. Ráadásul nemcsak ezt a lányt, hanem a családjában élő testvéreit is sűrűn megverik, leginkább a kinézetük miatt – mondta Noémi, aki az eset kapcsán beszélt a szomszédokkal is, akik ismerik a gyerekeket.

– Vigasztaltam szegény kislányt, aki borzasztóan sírt. Ekkor vettem észre, hogy a keze tele van sérüléssel. Azt mondta, hogy ezek korábbi verésből származnak… Megkérdeztem tőle, hogy otthon vannak-e a szülei, de azt mondta, hogy nincsenek, így velük sajnos nem tudtam beszélni. Viszont beszéltem a szomszédokkal, ők azt mondták, hogy tudják, kik ezek a gyerekek, és arról is tudnak, hogy bántják őt… Számomra ez felháborító, hogy senki nem tesz semmit, és hagyják, hogy ez történjen! – számolt be a részletekről is a bántalmazás szemtanúja.