– Nagyon nem szeretném, ha ebből probléma lenne a későbbiekben. A lakosok szeretnék megvédeni az értékeiket, ami teljesen érthető. Ám az erőszakot akkor is el kell kerülni, ha tetten is érik a tolvajokat a lakók, mert a jog szerint ez már kimeríti az önbíráskodás fogalmát – nyilatkozta Varajti Gizella, a leendő egyesületi elnök portálunknak.

Megtudtuk, hogy pillanatok alatt összegyűlt 15 aláírás a közösségi csoportban, akik szívesen vállalták, hogy a most szerveződő polgárőr egyesület tagjai lesznek. Gizella több tárgyaláson is túl van már és azt ígérte, a közeljövőben felveszi a kapcsolatot más rendvédelmi szervekkel, mint például a megyei szövetséggel, valamint a rendőrséggel és a helyi önkormányzattal is beszél majd.

Fehér István rendőr törzszászlós látja el a körzeti megbízott feladatait. Telefonon kerestük, de nem értük el. Később, amint reagál az esetre, beszámolunk a fejleményekről. Papp Attila Csaba polgármester szerint eddig nem fordult elő hasonló eset, Komárom-Esztergom vármegyében Szákszenden az egyik legalacsonyabb a bűnözési ráta. A városvezető jelenleg, külföldön tartózkodik, így csak később véleményezi az esetet.