Több gond is volt a keddi helikopteres helyszíni bejárással a sértetti jogutód, Oroszi Angéla ügyvédje szerint. Dr. Tóth M. Gábor a Kemma.hu-nak elmondta, hogy elfogadhatatlannak tartják és úgy vélik, hogy a jogszabály egyértelmű rendelkezése szerint jogellenes is, hogy a sértetti jogutód, illetve a jogi képviselője nem szállhatott fel a helikopterre a bizonyítási eljáráskor. Az ügyvéd úgy tudja, hogy a bíró azzal indokolta a döntését, hogy a helikopternek grammra pontosan akkora súlyúnak kell lennie, mint a tragédia idején. Dr. Tóth M. Gábor véleménye szerint azonban ez a magyarázat több sebből is vérzik.