– Ne álljunk meg az autópályán bámészkodni, nézelődni, mert ez újabb balesethez vezethet. Sajnos sokszor tapasztaljuk azt, hogy történik egy baleset és néhány kilométerrel arrébb, a feltorlódott kocsisorban is történik. Ez lehet annak a következménye, hogy a balesetet figyelik, vagy nem a közlekedés körülményeit, a forgalmat nézik és nem veszik észre, hogy belassul a forgalom. Illetve nagyon fontos, hogy a belső sávban haladóknak mindig befelé, a külső sávban haladóknak pedig kifelé kel sorolniuk. Tehát a két sáv közötti belső részt kell szabadon hagyniuk, hogy a mentők, tűzoltók minél hamarabb oda tudjanak érni a baleset helyszínére – kérte a szóvivő.

Hozzátette: mindig tele tankkal induljunk útnak és feltöltött mobiltelefonnal. Megfelelő mennyiségű folyadék, ásványvíz, jegeskávé is legyen az autóban. És egy-másfél óránként álljunk meg egy pihenőben, mozgassuk át a végtagjainkat, a gyerekeket kicsit engedjük szaladgálni, enni, inni, megnyugodni.

A szakember szerint az is nagyon fontos, hogy a külföldi utazást is előre tervezzük meg.

– Mérjük fel, hogy menet közben, vagy ahova megyünk, hol van például rendőrség, orvosi ügyelet, külképviseletek, ahol segítséget tudunk kérni. Illetve mindenképpen kössünk utasbiztosítást – tanácsolta a rendőr őrnagy, aki elmondta, hogy a 112-es egy nemzetközi hívószám, így külföldön is ezen tudunk segítséget kérni. A bankkártyánkat is le tudjuk tiltani az országhatárainkon kívül is.

– Nagyon sokan nyaralnak a vármegyénkből is Horvátországban, ahol magyar rendőrök is teljesítenek szolgálatot a nyári turisztikai szezonban. Van két olyan mobiltelefonszám, amelyeken őket el lehet érni és magyar nyelven el tudjuk mondani nekik a problémánkat és magyar nyelven tudunk segítséget kapni. El tudja mondani, hogy kihez kell fordulni, hova kell menni – mondta a szóvivő. A magyar rendőrök Zadarban a +36-30-114-8704-es, míg Pulában a +36-30-744-6147-es számon hívhatók.