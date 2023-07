A Police.hu tájékoztatása szerint egy szili lakos nő interneten hirdetett egy fűnyírótraktort, melyre jelentkezett is vevő. Gyanútlanul, előlegként elutalt 100 ezer forintot. A sértett megjelent a megadott címen, ahol sem a traktort, sem a hirdetőt nem találta, mivel valótlan adatokat kapott az eladótól. Feljelentést követően a nyomozás során a kisbéri rendőrök azonosították, majd július 27-én elfogták a 31 éves elkövetőt, aki részletes beismerő vallomást tett.

Másik két, eddig felderítetlen bűncselekményt is beismert. Elmondása alapján egy személygépkocsiért, illetve egy MTZ gyártmányú traktorért is felvett 100-100 ezer forint előleget. Mivel a nyomozás során kiderült, hogy a nő több hasonló jellegű bűncselekményt is elkövetett, ezért a további sértettek felderítése folyamatban van. A nyomozók 3 rendbeli csalás elkövetése miatt indítottak ellene büntetőeljárást.