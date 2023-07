Ledöbbentő jelenetet rögzített egy autós fedélzeti kamerája, aki a történteket a Budapesti Autósok közösségének küldte el. Az eset Vértesszőlős és Tatabánya között történt. Az érintett egy szabályosan közlekedő mentőautó volt, akit előbb egy autó, majd rövid időn belül egy motoros is szabálytalanul előzött meg.

A felvételen jól látható, ahogy a mentős Vértesszőlős lakott területét elhagyva tart Tatabánya felé. Az esetkocsi mögött haladó nyugtalan autós, a forgalomtól elzárt területet és a bekanyarodó sávot használva váratlanul megelőzte, ami váratlanul érte a mentősöket is. Alig pár szám méter múlva ismét egy váratlan előzés jött. Ekkor egy motoros a záróvonalat átlépve zúzott el a mentőautó mellett, amelynek le is kellett húzódnia, hogy elkerülje a balesetet, ugyanis szemből is érkezett egy jármű.