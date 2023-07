Chmelovics Ilona, vagy ahogyan barátai ismerték Pici Ica, 2013-ban szenvedett halálos balesetet. Lánya, Horváth Helga azóta sem tudja feledni a szörnyű éjszakát. Szívében örökké él édesanyaja emléke, aki ma is élhetne, ha betartja a szabályokat.

Ica – sok emberhez hasonlóan – úgy gondolta, vele nem történhet semmi baj. Tévedett. A Tardos-Tarján közötti úton fékezés nélkül csapódott egy fának. Azonnal meghalt. A tragédia után tíz évvel Helga szívhez szóló sorokkal emlékezett meg édesanyjáról Tardos közösségi oldalán. Azt szeretné, ha édesanyja halálának története intő példa lenne mások számára.

Anyának autóbalesete volt… meghalt

– hangzottak unokanővérének sokkoló szavai a telefonból. A hívás ébreszette Helgát, a fiatal lányt, a tragédia hírének szófoszlányai pedig örökre a fejébe égtek.

– Éjszaka 80 kilométer/órás sebességgel, féknyomok nélkül egy fának ütközött… – kezdte visszaemlékezését Helga, aki elgondolkodott azon, hogyan is alakulhatott volna másképpen az a tíz évvel ezelőtti este. Ezek a „bárcsak” gondolatok azóta sem hagyják nyugodni a lányt.

– Bárcsak ne ivott volna egy korty alkoholt sem, de szerinte egy-két ital nem számított. A véralkoholszintje minimális volt ugyan, de a zeró tolerancia megszegéséhez már egy korty is elegendő. Bárcsak ne vitatkoztak volna össze az akkori udvarlójával. Akkor nem ült volna feldúltan az autóba. Bárcsak a biztonsági öve be lett volna csatolva. Akkor nem is ő lett volna, hiszen az Ica eszméletlen jó sofőr volt, úgy gondolta, nincs rá szüksége. De lett volna. Bárcsak ne telefonált volna vezetés közben. Szerinte ez sem volt baj. Sajnos nem volt igaza – sorolta Helga, akinek édesanyja abban az évben töltötte volna be az ötvenet.

– Még nagyon sokáig velünk lehetett volna, ha jobban odafigyel magára és betart néhány „hülye” szabályt. Legyen ez egy elriasztó példa mindenki számára – figyelmeztetett a veszteség lehetőségére Helga, aki nagyon hálás mindenkinek, aki azóta sem feledte édesanyját, virágot vitt neki a sírjára, gondozza emlékét vagy csak beszél róla.

Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá.

– idézte Fekete István szavait Horváth Helga.