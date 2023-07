– A régi Skodákban nincs a hátsó ülésen biztonsági öv, ezért oda nem lehet autósülést bekötni. A lányomék külföldről vettek egy nagyon stabil, merev falú, mély mózeskosarat, amely biztonságos volt, és meg is védte a babát, egy karcolása nem lett a gyermeknek – szögezte le a nagymama, aki azt is elárulta, hogy az unokáit már haza is vitték a kórházból. Ám Noémi még mindig életveszélyben van.

– Stabil az állapota, hétfőn lesz egy bordakorrekciós műtéte, ez sorsdöntő lesz, de túl kell élje, feladata van. A gyerekeket pénteken hazavihettük, Tardoson vannak – mondta a nagymama, aki továbbra is arra kér mindenkit, hogy imádkozzanak Noémiért.