Úgy tudjuk, hogy az út szélén parkoló autó tulajdonosa pont a kertjében dolgozott, amikor a baleset történt. Még ki is ment megnézni az utcára, hogy tud-e segíteni valamiben, de azt nem gondolta, hogy neki van szüksége segítségre. Az autóját autómentő szállította el, késő délutánra már csak a megroggyant buszmegálló maradványai és a sárga szalag emlékeztettet a történtekre.

A baleset előtt értetlenül állnak a helyiek. Hiszen ez a kanyar közel sem éles, szép kényelmesen be lehet venni, ha valaki 50-nel megy. Egy kanyarral arrébb azonban szinte már megszokták a lakók, hogy rendszeresen belehajtanak az autók a házuk kerítésébe. Ahogyan arról a Kemma.hu is korábban beszámolt: a 80-as évektől kezdve rendszeres a kanyarban a baleset, ami miatt a lakók már félnek kimenni a járdára, vagy akár a saját kertjükben dolgozni. Nemrég is ledöntötte a vastag kőkerítést egy autó, ami kisodródott az éles kanyarban.