Az elmúlt hetekben az M1-es autópálya több szakaszán is burkolatjavítás miatt alakítottak ki tereléseket. A sávzárások, terelések több kilométeres dugókat és torlódásokat eredményeznek. Azonban nem maga a sávelhúzásos terelés jelenti a veszélyt, hanem az autósok, akik hajmeresztő manővereket csinálnak. Erről árulkodik az MKIF Zrt. közösségi oldalán posztolt videó is.

Mint bejegyzésükben, a videóhoz írták, az M1-es hozta a formáját és bővelkedett a rossz példákban. A terelésekben történt balesetek és dugók miatt több sofőr is sokkoló megoldásokhoz folyamodott. Ahogy a videón is látható, nagyon sok autós fordult meg az átterelésben, rendkívül balesetveszélyes helyzetet teremtve ezzel. Akik megfordultak, ők visszamentek az átterelés kezdetéhez és a terelő táblák között tovább mentek a másik oldalra. Akadt olyan sofőr is, aki a szabályosan használható sávból az előzéshez a szembejövő átterelt sávot használta.

Mutatványaikkal az autósok teljes káoszt és csomó balesetveszélyes helyzetet okoztak ahelyett, hogy megvárták volna a dugót okozó baleset végét. Az MKIF Zrt. munkatársai továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy tartsa be a szabályokat, mert nem csak a saját, hanem mások életét is veszélybe sodorhatják egy felelőtlen döntéssel vagy egy szabálytalan manőverrel.