A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint június 8-án tárgyalást tartanak annak a férfinak az ügyében, aki várandós élettársát bántalmazta. A folytatólagos tárgyaláson tanú meghallgatása várható.

Ahogy arról már beszámoltunk, a párnak három közös gyermeke is született. Az esztergomi férfi 2021-ben rendszeresen ivott és drogozott, amitől agresszívvá vált. Élettársát a folytonos veszekedéseik során pofon ütötte, lábon rúgta, hátba verte, haját tépte, vele közben trágár módon beszélt. A bekattant férfi a várandós élettárást 2021. július 28-án több alkalommal összerugdosta. Pár nappal később a hasába is beleütött és cigicsikkeket nyomott el a testén. A bántalmazások szemtanúi voltak a gyermekeik is.