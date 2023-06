Olvasónk osztotta meg velünk a nem mindennapi felvételt, amelyen jól látható, hogy egy körforgalomba bevágó sofőr még meg is büntette a másik autóst egy kiadós fékezéssel. Mint megtudtuk, az eset Esztergomban, a Tescónál lévő körforgalomban történt. A feldélzeti kamerával is felszerelt kocsi sofőrje békésen haladt, amikor egy Renault bevágott elé a körforgalomba, majd amikor ezért kapott egy dudaszót, büntetőfékezéssel torolta meg az őt ért „sérelmet”.

A sofőr férje egyébként a Kemma.hu-nak elmondta, hogy semmilyen akadály nem volt a Renault előtt, ami indokolta volna a hirtelen fékezést. Mindezt egyébként egy, az autó másik pontjáról rögzített felvétel is bizonyította, amit szintén láttunk.

A büntetőfékezésnek külön jogállása egyébként jelenleg nincs, azonban ez nem jelenti azt, hogy nem büntethető. Beletartozik ugyanis a Büntető Törvénykönyvben (BTK) a közúti veszélyeztetés körébe.

– A jog úgy rendelkezik, hogy a vezetőtől halálos balesetnél, maradandó sérülésnél, ittas vezetésnél, közlekedés veszélyeztetésénél a helyszínen el kell venni a jogosítványt, az utóbbinál akkor is, ha nem történt sérülés – mondta korábban dr. Pataky Csaba ügyvéd, közlekedési szakjogász. A KRESZ szabályai szerint pedig a hirtelen fékezésnek kell, hogy elfogadható indoka legyen. Az, hogy ideges lett valaki, vagy móresre akart tanítani mást, nem elfogadható indok.

− Három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, ha valaki a közúti közlekedés szabályainak megszegésével mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki. Ez nem gondatlanságból, hanem szándékosan elkövetett bűncselekménynek számít, amiről a jogi irodalomban dr. Viski László úgy nyilatkozott, hogy ez aligha különül el a szándékos emberölés, vagy testi sértés kísérletétől. Ha ez sérüléssel is jár, akkor annak súlyosságától függően végső soron még tizenöt évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, ha a bűncselekmény több ember halálát okozza – figyelmeztetett dr. Pataky Csaba.

A közelmúltban egyébként az M1-esen is történt még ennél is bicskanyitogatóbb büntetőfékezés. Ott 20-30 kilométeren át leckéztette egyik sofőr a másikat. Mit ad Isten, az is egy renault-s volt. Mutatványáról videó is készült és végül rendőrök vetettek véget a cseppet sem veszélytelen akciójának.

Az osztrák kocsi sofőrje többször is megpróbálta leszorítani az útról a magyar autóst, ráadásul büntetőfékezgetett előtte a belső sávban úgy, hogy közben a külsőben mindenki elhaladt mellettük. Nem engedte elmenni se maga mellett a vétlen sofőrt, a sztráda egyik szélétől a másikig kacsázott, ezzel minden arra járót életveszélybe sodort. Volt, hogy a szaggatott vonalon araszolt, a kamerás kocsit majdnem felnyomta a szalagkorlátra.