Még a védő is elismerte beszédében, hogy a szakértők által felsorakoztatott vallomások és a bizonyítékok alapján egyértelmű, hogy védence követte el a gyilkosságot. Azonban a szakértők véleménye szerint ezért nem lehet felelősségre vonni.

Az ítélet indoklásában a bíró is elmondta, hogy a kamerafelvételek és szemtanúk vallomása alapján is egyértelmű, hogy a gyilkosság idején más nem tartózkodott az épületben SZ. D. F.-n, a nővérén és annak férjén kívül. Vagyis egyértelmű, hogy a vádlott követte el a gyilkosságot. A kamerafelvételek bizonyítják, hogy a férfi a nyitott garázsajtón ment be az épületbe és onnan már csak a tűz keletkezése után távozott.