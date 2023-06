Az ügyésznek lehetősége van harmadik szakértőre indítványt tenni, amíg a bizonyítási eljárást nem fejezik be. Hogy a bíróság elfogadja-e az indítványt, arról a bírónak kell döntenie. De a bíró maga is kérheti egy harmadik szakértő véleményét is, amennyiben kételyeket ébresztett benne SZ. D. kezelőorvosának vallomása, aki a szakértőkkel szemben úgy véli, hogy beszámítható a vádlott. Ugyanis az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI) orvosának véleménye - mivel nem szakérőként, hanem tanúként, vagyis szakemberként hallgatták meg - nem döntő erejű.

Azonban az se megoldás, hogy addig kérjenek új szakértői véleményt, míg az egyik nem mondja ki, hogy büntethető a férfi. Hiszen a bírót is szigorú szabályok kötik.

Vagyis ha a jelen információk alapján kell döntést hozni, akkor nagy az esély arra, hogy elrendelik a tényleges kényszergyógykezelését az IMEI-ben. Onnan pedig csak úgy szabadulhat, ha az őt kezelő orvosok úgy vélik, hogy meggyógyult, majd ezt egy független orvosszakértő is alátámasztja. Ez pedig egy év múlva is megtörténhet, de akár élete végéig is bent tarthatják.