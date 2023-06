Eltűnt 44 perce

Máig nem tudni, mi történt 22 éve Istvánnal, azóta is keresik az oroszlányi rendőrök

A most 79 éves Nagy Istvánt továbbra is keresik az egyenruhások, most ti is segíthettek.

A rendőrség tájékoztatása szerint 2001 november 20-án tűnt el Nagy István. Az 1944-es születésű oroszlányi férfit azóta sem találják a rendőrök. A 22 éve eltűnt Istvánt továbbra is keresik a rendőrök. Forrás: police.hu A körözési eljárást lefolytató oroszlányi rendőrök kérik azoknak a segítségét, akik esetleg tudnak Nagy István tartózkodási helyéről, hollétéről, tegyenek bejelentést személyesen az Oroszlányi Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 34/560-730/51-51-es számon.

