Fejlemények 40 perce

Letartóztatták a nagyigmándi édesszájút, aki részegen tört be egy fagyizóba

A 36 éves férfi a fagyizóban helyben is evett a hűsítő finomságból, majd pénzt és édességet is ellopott. Most felelnie kell tettéért.

Megéhezett, ezért betört a fagyizóba az ittas férfi Forrás: police.hu

A Komáromi Járási Ügyészség indítványt nyújtott be a Komáromi Járásbírósághoz az elkövető letartóztatásának az elrendelésére. Az indítvány szerint a letartóztatásra a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében van szükség. A járásbíróság az indítvány alapján az elkövetőt ülésen hallgatja meg június 22-én, azt követően hozza meg végzését – tudtuk meg Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől. Mint azt korábban megírtuk, a 36 éves férfi június 19-én este még italozott, hajnalra viszont már megéhezett. Éppen az útjába került egy fagylaltozó Nagyigmándon, ezért úgy gondolta meglátogatja. Nem zavarta, hogy az 2 óra 30 perc körül még zárva volt, az ablakot befeszítve oda bejutott. A gyanú szerint onnan készpénzt és édességeket lopott el, valamint helyben fagylaltot fogyasztott.

A tettes, ezt követően otthonába távozott. Az elkövetőt rövid időn belül azonosították, akit a komáromi nyomozók még aznap gyanúsítottként kihallgattak, majd őrizetbe vettek. A nagyigmándi lakos ellen lopás miatt indult büntetőeljárás. A nála tartott kutatás során a készpénz, és a lopott termékek egy része is előkerült. A rendőrség kezdeményezte, hogy a Komáromi Járás Ügyészség tegyen indítványt a letartóztatására.

