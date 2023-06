Sólyáné Farkas Friderika alezredes, szervező elmondta, a résztvevők gépkocsizó járőr, motoros járőr, illetve karos forgalomirányító kategóriákban próbálhatták ki magukat. Mindegyik kategóriához elméleti feladat is kapcsolódik, amelynek során rendőrkollégáik KRESZ-ismeretükről és szakmai tudásukról adnak számot. A gyakorlati feladatok során gépkocsikkal, illetve motorral mutathatták be szakmai rutinjukat a rendőrök. Tudásukat élesben is hasznosítani tudják majd a közúti forgalomban.