Mint azt korábban megírtuk, két személygépkocsi karambolozott a 117-es főút 13-as kilométerénél, Táton vasárnap kora délután. A járművekben egy-egy ember utazott. A baleset következtében az egyik jármű az oldalára borult. A műszaki mentést végző esztergomi és nyergesújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanították az autókat, melyek félpályán akadályozzák a közlekedést.

A rendőrség későbbi tájékoztatása szerint a baleset elsőbbség meg nem adása miatt következett be, amiben egyébként az egyik fél meg is sérült. Egy olvasónknak hála pedig helyszíni fotónk is van az esetről, amely alapján kisebb csodának mondható, hogy nem történt tragédia.