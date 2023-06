A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt 2 év, végrehajtásában 5 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték azt a tatabányai férfit, aki begyógyszerezve, ittasan támadt a mentősökre. A bíróság a próbaidő tartamára elrendelte a pártfogó felügyeletét, valamint magatartási szabályként előírta, hogy vegyen részt mentálhigiénés tréningen. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy az elsőfokú ítélet jogerős, azt az ügyész is tudomásul vette.

Ezt a kést is előrántotta a begyógyszerezett férfi

Forrás: Magyarország Ügyészsége

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a férfi 2022. július 27-én otthonában szeszes italt fogyasztott és egy levél gyógyszert is bevett, többször is öngyilkossági szándékát hangoztatta. Az élettársa azonnal hívta a mentőket, akiket nem túl kedvesen fogadott az őrjöngő férfi. Először egy 65 centiméter hosszú, szöges dróttal körbetekert baseballütővel, majd egy 9,5 centiméter pengehosszúságú késsel támadt a mentősökre. A férfi az egyik szomszédjára is rátámadt. A férfi akciójának végül a kiérkező rendőrök vetettek véget.