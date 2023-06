A vármegyei rendőrfőkapitányság által szervezett családi vetélkedőn először egy KRESZ-tesztet kellett közösen kitöltenie a családnak. Utána egy felnőttnek és egy gyereknek is helyt kellett állnia a kerékpáros ügyességi pályán. Majd az egyik szülőnek a volán mögött is meg kellett mutatnia mit tud.

A nyertes család képviselheti majd vármegyénket az országos döntőn, ahol a fődíj egy vadonatúj autó. Solyáné Farkas Friderika rendőr alezredes a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a rendezvények fő célja, hogy példát mutassanak a gyerekeknek a közlekedési szabályok betartásában. A rendezvény jó kiegészítője a vármegyei rendőrök Tekerj velünk kampányának, ahol kiemelten a kerékpáros közlekedés a fő téma.

– Egyénileg nem lehet rajthoz állni. Kell hozzá egy szülő, akinek B kategóriás vezetői engedélye van, hiszen van egy autós ügyességi, rutin pálya is. Illetve van egy kerékpáros rutin pálya, amit felnőttnek és gyereknek is teljesítenie kell, de van elsősegély és elméleti KRESZ is – sorolta a feladatokat az alezredes, aki elárulta, hogy az országos nyertes család egy vadonatúj Skoda Fabiával lehet gazdagabb. A versenyre külön is lehetett regisztrálni, azonban akár a környéken sétálók is csatlakozhattak.

– A kerékpáros pálya alapjában véve egy ügyességi pálya, ami országosan minden vármegyében ugyanazokkal az elemekkel van kialakítva. Itt az időt nézzük és a hibapontokat, természetesen külön a felnőtt és a gyermek kategóriában. Nem egyszerű a pálya. Idén igyekeztünk nehezíteni rajta, hiszen a fődíj nem kevés, és az országos versenyen is meg kell keményen küzdeni majd érte. De a gyerekek nagyon szeretik és általában ügyesek is benne, mint a felnőttek - nevetett a rendőr, aki hozzátette, hogy az autós pályát nehezíti, hogy nem a megszokott autóban kell teljesíteni.