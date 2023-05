Ítélet 45 perce

Videó: elszabadult a pokol a dorogi vasúton, arcon rúgást és ütlegelést vett a kamera

Dorogon és Esztergomban is balhéztak, most ítélet született a két férfi ügyében. A dorogi balhét biztonsági kamera is megörökítette.

A peronon kezdődött, a váróban is ment a dulakodás Forrás: Magyarország Ügyészsége

Súlyos testi sértés bűntette, garázdaság bűntette, zaklatás vétsége és rongálás vétsége az Esztergomi Járási Ügyészség által benyújtott vádirat alapján az Esztergomi Járásbíróság elsőfokú ítéletet hozott annak a két férfinak az ügyében, akik a dorogi vasútállomáson verekedett és egy esztergomi sörözőben balhéztak. Dr. Horváth Sándortól, a megyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy a járásbíróság az egyik férfit, mint különös visszaesőt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre, 2 év közügyektől eltiltásra, 150 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, valamint kötelezte a sértett kárának megfizetésére. A járásbíróság a másik férfit garázdaság vétsége miatt 150 ezer forint pénzbüntetésre ítélte. Az ügyész mindkét vádlott terhére, súlyosbítás végett fellebbezett, az elsőrendű vádlott vonatkozásában a szabadságvesztés tartamának a súlyosítása, a másodrendű vádlott esetében a pénzbüntetés súlyosítása érdekében. Az elsőrendű vádlott enyhítésért jelentett be fellebbezést, a másodrendű vádlott tudomásul vette az ítéletet. A járásbíróság két ügyet egyesített. Az egyik vádiratban írt egyik tényállás szerint az ittas állapotban lévő sértett 2021. december 12-én a dorogi vasútállomáson a peronon a vonatra várt. Az elkövető ugyanitt beszélgetett a sértettel lévő két férfival. Az ittas férfi eközben „beszólogatott” az elkövetőnek, aki megunta ezt és ököllel háromszor megütötte. Közben a sértett védekezett, és megütötte a támadóját, aki viszont azzal provokálta, hogy üsse meg őt. Bemenekült az elkövető elől a váróba, ám röviddel azután kijött és ismét kötözködni kezdett az elkövetővel, aki ismét biztatta, hogy támadja meg, de ezt nem tette meg, hanem újra bement a váróba. A sértett az ajtót ki akarta nyitni, hogy kimenjen, az elkövető belerúgott az ajtóba, emiatt az ajtónál álló férfi a váróban a földre esett. A váróba belépő elkövető a sértettet az arcán megrúgta, majd ököllel megütötte. A cselekmény miatt a sértettnek több nyolc napon belül gyógyuló arctáji sérülése keletkezett, valamint eltörött az orrcsontja. A másik vádirat szerint a sértett ismerősével együtt italozott 2021. augusztus 24-én az esztergomi sörözőben, itt találkoztak egy másik társasággal. Az elsőrendű vádlott felvetette, hogy valakit meg kellene verni. A sértett és ismerőse, valamint az elsőrendű vádlott és társa 22 óra körül átmentek egy másik vendéglátóhelyre. Az ittas sértett és ismerőse együtt el akarta hagyni a kocsmát, mert a szintén ott szórakozó vendégek nem engedték, hogy a neki tetsző zenét hallgassa a zenegépen, és szóváltás is kialakult közöttük. Ám ekkor a szintén ittas állapotú elsőrendű vádlott felelősségre vonta a sértettet, hogy miért szólalkozott össze a kocsmában tartózkodó fiatalokkal, és miért lopta el az egyikük pénztárcáját. A férfi tagadta a lopást, de ez nem érdekelte az elsőrendű vádlottat, neki esett, legalább három alkalommal kis-közepes erővel megütötte őt ököllel az arcán. Ettől az a földre került, majd a támadó a fekvő sértettet legalább három alkalommal kis-közepes erővel megrúgta. A sértett menekült az elkövető elől, aki a belvárosi áruház parkolójáig követte, közben folyamatosan ütötte őt, valamint verekedésre hívta fel. A sértettel lévő férfi próbálta leállítani a támadót, de nem járt sikerrel, mert az elsőrendű vádlott azt mondta, hogy ne avatkozzon be. A sértett több alkalommal a bántalmazás miatt a földre került. Az elsőrendű vádlott legkevesebb 10 ütést mért kis-közepes erővel a sértettre és több alkalommal kis-közepes erővel belerúgott. A sértettel lévő ismerőse az elkövető és sértett közé állt, kétszer az elkövető vállába rúgott, hogy eltávolítsa a sértettől. Az elsőrendű vádlott a földre lökte a sértettet, akinek kiesett a zsebéből a mobiltelefonja, ezt az elkövető felvette és eldobta, így az összetörött. A helyszínen volt egy másik férfi is, aki az elsőrendű vádlott oldalán avatkozott be úgy, hogy a sértett védelmére kelt férfit állon ütötte. A megütött férfi ezután védekezésül pofon ütötte ezt a férfit.

