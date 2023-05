Ahány nap, annyi új részlet derül ki arról a friss szabályozásról, amely szerint megszűnt a tolerancia a gyorshajtók ellenőrzésénél. Elvileg már a legkisebb sebességtúllépésért is bírság jár. Igaz, az is elterjedt, hogy a minimális sebességtúllépésért csak akkor jár büntetés, ha megállítja a sofőrt a rendőr. Ráadásul a traffipaxoknál és a mozgó sebességmérőknél elvileg megmaradt az a szabály, hogy bizonyos mértékű sebességtúllépésig nem kell számítani bírságra. Ez az úgynevezett ráhagyásos gyakorlat azt jelenti, hogy például száz kilométer per óráig plusz tizenöt, száz felett plusz húsz kilométer per óráig elvileg nem büntetnek. Ennek hátterében az is állhat, hogy a navigációs alkalmazások nem feltétlenül mérnek pontosan ugyanakkora értékeket.

Gányai Balázs, a Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense kérdésünkre elmondta: az ellenőrzések tapasztalatai indokolják a szigorítást. Egy egyhetes áprilisi akcióban például 439 sebességtúllépővel szemben intézkedtek. Arról azonban, hogy egy évben hány gyorshajtót fülelnek le megyénk útjain, nincsen pontos adat helyben. A fix traffipaxok adatait ugyanis Szombathelyen dolgozzák fel, ahol rögtön közigazgatási eljárás keretében kap büntetést a gyorshajtó.

Ugyanakkor ezeknél a telepített traffipaxoknál, vagy a mozgó sebességmérőknél még elvileg megmaradt az a szabály, hogy bizonyos mértékű sebesség-túllépésig nem kell számítani bírságra. Akárhogy is: naponta átlagosan 1700 gyorshajtót fognak el itthon, ez a szám most jelentősen emelkedhet.

Gányai Balázs a bírság összege kapcsán arról tájékoztatott, hogy például lakott területen belül 50 kilométer/óra a megengedett sebesség. Ha valaki ezután 51-el halad, már jöhet a bírság, amely 65 kilométer/óráig 5 ezer és 50 ezer forint közötti összeg lehet. E fölött a közigazgatási bírság még magasabb összegű. Arról, hogy hibázhat-e egy mérőeszköz, nem tudnak biztosat a rendőrök sem, de a mérőeszközök hitelesítettek, így az általuk adott értékek további korrekció nélkül veendők figyelembe a rendőrség tájékoztatása szerint.