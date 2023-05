A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint május 11-én tárgyalás lesz kiskorú veszélyeztetésének bűntette ügyében, melyen a bizonyítási eljárás tanúk meghallgatásával, valamint perbeszédekkel folytatódik. Ítélet is várható.

A vádirat szerint a vádlott férfi és a sértett 2021. március 21. napjáig együtt nevelték három közös kiskorú gyermeküket. A férfi féltékenységből több alkalommal bántalmazta a nőt, lökdöste, ököllel megütötte, haját tépte, rugdosta. Előfordult, hogy súlyemelő övvel, övcsattal ütötte meg.

Egy alkalommal a vádlott a lakásban tört-zúzott, ekkor a nő a három gyermekével kimenekült, majd az éjszakát egy ismerőse lakásában töltötték. Egy másik alkalommal a nő együtt aludt 2 kiskorú gyermekével, amikor hazaért a férfi és minden ok nélkül a hajánál fogva kirángatta a feleségét a gyermekek mellől, a másik kezével ököllel ütlegelte, fennhangon szidalmazta. A gyermekek a zajra felébredtek, a bántalmazásnak így tanúi voltak.

Többször előfordult, hogy utazás közben is üvöltözött a vádlott a sértettel, volt, hogy ököllel meg is ütötte, melynek a kocsiban ülő gyermekek is szemtanúi voltak. 2021. márciusában a vádlott volt otthon a három kiskorú gyermekkel, miközben az elfogyasztott alkoholtól ittas állapotba került. Mikor a sértett a munkából hazaért, a vádlott ismételten veszekedni kezdett vele, a nő karját tekergette, haját tépte, a konyhai eszközöket dobálta.

Amikor a sértett lehajolt, hogy az eldobált tárgyakat a földről összeszedje, a vádlott a tarkójához dobott egy elektromos kést, melytől a sértett tarkója vérezni kezdett. A vádlott ezen cselekményei a kiskorú sértettekben nagyfokú félelmet keltettek, magatartása a gyermekek érzelmi és erkölcsi fejlődését veszélyeztette.