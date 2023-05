Erőszak 35 perce

Széklábbal verte ájultra ismerősét 15 ezer forintért a kocsi férfi +fotó

A férfinak már korábban is voltak drogügyei. Most ismerőséhez széklábbal rontott be, hogy kiköveteljen tőle 15 ezer forintot.

Kemma.hu Kemma.hu

A felfegyverkezve elkövetett önbíráskodás bűntette és kábítószer birtoklás vétsége miatt a Tatai Járási Ügyészség által benyújtott vádirat alapján a Tatai Járásbíróság 4 év börtönbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra, és 1 év 6 hónap járművezetéstől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki széklábbal bántalmazta az emiatt eszméletét vesztett sértettet. Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője a Kemma.hu-nak elmondta, hogy az elsőfokú ítéletet az ügyész tudomásul vette, a vádlott és védő fellebbezést jelentette be. A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint az ítélet kihirdetését követően az ügyész indítványára a bíróság a vádlott letartóztatását fenntartotta. A vádirat szerint az elkövető 2022. április 14-én hajnali 1 óra 20 perc körüli időpontban megjelent ismerőse kocsi lakásánál, ahol hangosan dörömbölt a bejárati ajtón. Amikor az az ajtót kinyitotta, az elkövető kiabálva, szidalmazva belépett a lakásba, fenyegetőn elindult az ismerőse felé és a magával vitt széklábbal ráütött a konyhaszekrény munkalapjára, miközben azt követelte, hogy adjon át neki 15 ezer forintot. Próbálta csitítani az agresszort, kérte, hogy ne kiabáljon, hiszen a lakásban tartózkodnak és alszanak a kiskorú gyermekei. Az elkövető ekkor az ismerősét és a gyermekeit agyonütéssel fenyegette. A fenyegetés hatására 7 ezer forint készpénzt adott át az elkövetőnek, aki azonban ezzel nem elégedett meg, további pénzt követelt, eközben a széklábbal fenyegette, majd azzal ütni kezdte ismerősét.

Széklábbal lendült akcióba Kocson a férfi Fotók: Magyarország Ügyészsége

Ő azonban nem tudott több pénzt adni. Az elkövető festéket követelt, a sértett által megmutatott festék színe neki nem tetszett, ezért a festékes vödröket szétverte a széklábbal. Ezt követően újból bántalmazta a széklábbal ismerősét és további értékeket követelt, a bántalmazás közben úgy megütötte a sértettet, hogy az elveszítette az eszméletét. Az őrjöngő férfi ezután távozott a lakásból. Amikor az összevert családapa magához tért, átment az egyik szomszédjához, akivel közösen kihívták a rendőröket, akik pár órán belül előállították a gyanúsítottat. Hamarosan kiderült, hogy a férfi ellen már folyamatban volt egy bűntetőeljárás. Ugyanis 2021. december 16-án úgy vezetett személygépkocsit Kocs területén, hogy előtte kábítószert fogyasztott, a vezetés közben pedig bódult állapotban volt. A zsaruk lefülelték és eljárást indítottak ellene. De az is kimutatható volt, hogy ismerőse fenyegetését megelőző napokban is fogyasztott kábítószert. A bíróság a két ügyet együtt tárgyalta.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!