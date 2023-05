Ma huszonegy éve történt a magyar krimináltörténelem legvéresebb rablógyilkossága, a móri mészárlás. Két tatabányai férfi, az azóta öngyilkosságot elkövetett Nagy László, valamint Weiszdorn Róbert a bankfiókot kirabolta, az ott tartózkodó nyolc embert kivégezve. Weiszdorn azóta a szegedi börtönben tölti életfogytig tartó büntetését.

Mint azt korábban megírtuk, Weiszdornt társtettesként, nyereségvágyból, több emberen elkövetett emberölés bűntette, valamint lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélés bűntette miatt ítélték életfogytiglani fegyházbüntetésre, úgy, hogy legkorábban 40 év után, 77 éves korában szabadulhat. Mint ismert, 2002-ben előtt Kaiser Edét és Hajdú Lászlót fogták el, mint gyanúsítottakat. Kaiser életfogytot, Hajdú 15 évet kapott, majd utóbbi esetében újraindult az eljárás. 2006-ban aztán Szebenyi István amatőr hadszíntérkutató háborús sírok keresése közben elásott ruhákat, fegyvereket, lőszereket talált a Tarján közeli erdőben. Nyomravezetői díját azóta se kapta meg.

Ez pedig egész új irányba terelte az egész nyomozást. 2007-ben Tatabányán fogták el a militarista Nagy Lászlót. A talált fegyverek nyomán először a veszprémi postásgyilkossághoz tudták őt kötni, majd Mórhoz. Be is ismerte, hogy köze volt a bankrabláshoz. Így jutottak el Weiszdorn Róberthez is. Nagy később öngyilkos lett a cellájában még a tárgyalások előtt.