Letartóztatták azt a baji férfit, akit a minap az után kapcsoltak le a rendőrök, hogy a szüleit inzultálta, majd kiderült, hogy be is tört valahova. Vágási sérülései vezették nyomra a rendőröket, amikor meglátták, hogy egy ház ablaka be van törve. A házigazda elmondta a rendőröknek, hogy készpénzt, ékszereket, ruhaneműket, valamint elektronikai cikkeket vittek el tőle.

A járőrök a szajré nagy részét meg is találták a 26 éves rosszfiúnál, egészen pontosan a táskájában. Papucsok, bokszkesztyű, súlyzók, baseball sapka, telefonkábelek, ceruzaelem is előkerült a táskából. A fiatalembert kihallgatták, őrizetbe vették, most pedig a Tatai Járási Ügyészség kérésére a bíróság el is rendelte a letartóztatását.