A rendőrségre május 17-én 19 óra 56 perckor érkezett bejelentés arról, hogy valakik éppen feltörnek egy autót. A tatabányai járőrök nem késlekedtek, 6 perc alatt a Vértanúk terénél megtalálták a bejelentésben szereplő autót, amiben két férfi ült, a 22 éves győri T. R. és a 18 éves tatabányai O. K.

A kocsi bal első ajtajának üvege be volt törve, a gyújtáskapcsolóba pedig idegen tárgyat tettek, így próbálták elindítani az autót. Az adatgyűjtés során kiderült, hogy a közelben egy másik autó üvege is be van törve. Ezt az autót a páros egy idegen autó indítókulcsával indította be, valamennyit haladtak is a járművel, ám az műszaki hiba miatt megállt.

Az elkövetőket a Tatabányai Rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítottként kihallgatták. Ellenük jármű önkényes elvétele bűntett és jármű önkényes elvétele bűntett kísérlet miatt indult büntetőeljárás. T. R-t a nyomozók őrizetbe vették, mivel ellene jelenleg is hat büntetőeljárás van folyamatban. A Tatabányai Járási Ügyészség indítványt tett a letartóztatására, amit a Tatabányai Járásbíróság május 19-én elrendelt – adta hírül a police.hu.