Aggódó szülő kereste meg a Kemma.hu-t azzal, hogy a tatai Vaszary János Általános Iskolában a Terrorelhárítási Központ intézkedésére volt szükség, miután egy diák lövöldözést tervezett. A téma súlya és a közelmúltbeli, miskolci események okán is utánajártunk az ügynek. Mint ismert, tavasszal az interneten írta le egy 17 éves miskolci fiú, hogy hogyan fog volt általános iskolájában végezni mind több gyerekkel. Időben lecsapott a TEK és azóta le is tartóztatták a fiút, ahogy arról a boon.hu beszámolt. Arról már a teol.hu írt, hogy Szekszárdon egy nyolcadikos diák írta azt írta barátjának május 14-én, hogy megöli több tanárát és osztálytársát. Jelen állás szerint úgy tűnik, hogy inkább diákcsíny, mint valós terv volt ez a gyerek részéről.

Természetes, hogy a miskolci vagy épp a Szerbiában sajnálatos módon több halálos áldozatot is követelő vérengzés (amelynek elkövetője szintén fiatal, 20 éves még csak), illetve a belgrádi események (egy 13 éves fiú fegyverrel lelőtte több iskolatársát, az iskolaőrt és egy tanárt, valamint több diákot megsebesített az iskolájában) miatt most érzékenyebbek az emberek az ilyesfajta hírekre itthon is, illetve, ahogy az látszik, Tatán is. No de mi is történt a városban, illetve a Vaszaryban?

Több forrásunk is megerősítette, hogy valóban iskolai lövöldözés tervezése adott okot az aggodalomra. Információink szerint egy felső tagozatos diáklány miatt értesítették a hatóságokat. A Terrorelhárítási Központ megkeresésünkre azt válaszolta, hogy a konkrét esetben intézkedniük nem kellett. Ettől függetlenül úgy tudjuk, hogy jelen voltak az intézménynél, de akciót nem hajtottak végre. Joggal (és megkönnyebbülve) teheti fel a kérdést bárki, hogy miért nem volt szükség erre.

Információink szerint azért, mert a diák csupán feltűnősködni, vagánykodni, menőzni akart, de szavai mögött valós szándék nem volt. Hogy honnan vehette az ötletet? Egyesek szerint, mivel családi kapcsolatai miatt nem idegen számára a katonaság, talán onnan jöhetett az elképzelés, hogy lövöldözéssel próbáljon meg keményebbnek látszani, de az is lehet, hogy a közelmúlt, nagyobb médiafigyelmet kapott esetei nyomán érezte úgy, hogy ez a jó út az érvényesüléshez. Akárhogy is, nem volt igaza.

Tolnában a szülők a KRÉTA iskolai rendszerben kaptak beszámolót az ottani esetről. Tatán információink szerint a diáklánnyal közvetlenebb kapcsolatban álló diákok, vagyis az osztálytársai szüleinek tartottak tájékoztatót az esettel kapcsolatban.

Ha úgy érzi, hogy bajban van, kérjen segítséget!

Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok 116-123

Éjjel-nappal, mobilról vagy vezetékesről hívható, mindkettőről ingyenes

Caritas Lelkisegély Telefonszolgálat 06-80-505-503

Este 6-tól reggel 6-ig, vezetékesről hívható, ingyenes

Kék vonal (gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat) 116-111

Éjjel-nappal, vezetékesről hívható, ingyenes

A közelmúltban a környei származású Wéber Anikó író, pedagógus volt a vendége a PontMost Egyesületnek. Gondolatébresztő előadásán azt boncolgatta, hogy legyőzhető-e az iskolai bántalmazás és szorongás, de podcastunkban is beszélt a témáról.

Néhány éve pedig sajnos súlyosabb véget is ért egy elharapózott iskolai eset. Akkor Tatabányán késelte meg iskolatársát egy 14 éves fiú. Őt 2022-ben ítélték el, életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt.