Dr. Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője arról tájékoztatta a Kemma.hu-t, hogy prostitúció elősegítésének bűntette miatt indult ügyben az Esztergomi Járási Ügyészség vádat emelt a férfi ellen, aki örömlányoknak adott ki szobát. Az ügyészség indítványozta, hogy az Esztergomi Járásbíróság a bűncselekmény elkövetését beismerő, büntetlen előéletű férfival szemben pénzbüntetést szabjon ki.

A vádirat szerint a férfi három esztergomi apartmannak is a résztulajdonosa, és 2020 végén, 2021 elején több nő is jelentkezett nála azzal, hogy szobát béreljenek tőle. Egyenesen meg is mondták, hogy mire használnák a szobákat: férfiakat fogadnának ott, hogy pénzért testi örömöket szolgáltassanak. A vádlott ennek ismeretében 2020. októberétől a következő év áprilisáig a három nőnek különböző időszakokban összesen kilencszer adott ki szobát.