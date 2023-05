Egy elhullott hím gólya miatt indult mentőakció Téten május 22-én, hétfőn. Az esetről a Kisalföld számolt be részletesen. A áramütés miatt elhullott apagólyát a fészekben a tojó és három fióka várta, akik élelem nélkül maradtak a hím hiányában.

A helyiek szinte családtagként tekintettek a gólyapárra, mert az önkormányzat tetején egy kiszuperált szirénán fészkeltek. A fiókákat rendkívüli összefogásban mentették ki a fészekből. És úgy tűnt, a szomorú eset végül sikertörténetbe fordul. Ám az állatok elpusztultak. A tünetek mérgezésre utalnak.

A helyi madármentő, Nagy Amélia a Kisalföldnek elmondta, hogy a gólya miatt már többször együttműködésbe kerültek a Fertő-Hansági Nemzeti Park munkatársaival, a hormonoktól fűtött, területvédő madár ugyanis mindennek nekiment, amin meglátta a saját tükörképét . A helyiek matricázták, fóliázták a felületeket, de a gólya az autókat is támadta.

Áramütésnek hitték, most mérgezésre gyanakszanak

Mégsem ezek okozták az állat halálát. Amikor ugyanis a gólyatetemet vizsgálta, a nemzeti park munkatársa minden kétséget kizáróan áramütésre utaló sérüléseket talált.

Az E.on, a helyi állatvédők és a nemzeti park munkatársai mellett a mentéshez csatlakozott a dömösi Márton Vlad András is, aki a Facebookon közzétett képek alapján kereste fel a helyieket. Ő Dömösön egy olyan mentőhelyet vezet, ahol nem csak gólyák vannak, de alkalmas korú fészekalj is kínálkozott volna a fiókák számára.

Úgy döntöttek, Dömösön lesz a legjobb a fiókáknak, hátha az ott gondozott tojó és hím befogadja őket saját kicsinyeik mellé. A elképzelés az volt, hogy az autentikus nevelés után a gólyacsemeték augusztusban már szabadon útrakelhetnek.

Pár óra különbséggel azonban mindhárom fióka elpusztult Dömösön. Márton Vlad András a Kisalföldnek elmondta: szinte teljesen biztos abban, hogy a halálukat méreg okozta.

– Verekedős madár volt a hímgólya, a tetemért is azért siettek annyira, mert felmerült a gyanúja az idegenkezűségnek, de mivel áramütés látszott nem kerestek további okokat. A helyiekkel figyeltettük a fészket, én pedig lebeszéltem az E.onnal a kosaras kocsit arra az esetre ha bebizonyosodik, hogy a fiókákhoz tartozó hím az aki a bicikli úton fekszik. Mi néztük az E.on munkatársával azt az oszlopot, hogy felülről teljesen védett. Ha arra rászáll azon nem szabad hogy baja essen. Hogy ott áramütés érje, bele kell esnie a vezetékekbe, vagy estében a trafónál lévő szabad drótba. És ahogy utólag visszanéztük a felvételeket, amikor kivettük a fiókákat, már akkor látszott hogy vöröses narancssárgás elszíneződés van a torkukon. Videón is látható, hogy olyan furcsán tekergették a nyakukat – mondta András, aki az állategészségügyi intézet egyik munkatársát is felhívta, aki megerősítette a látottak alapján, hogy rágcsálóméreg vagy más hasonló okozhatta a tüneteket, majd a gólyák halálát.

Talán, hogy a felnőtt gólya is azért kavarodott a vezetékek közé, mert már eleve rosszul volt. A fiókák pedig kizárólag az apagólyától kaptak enni, ők így kerülhettek kapcsolatba a méreggel.

András megkereste a nemzeti parkot, hogy vizsgáltassák meg a Nébih-hel a tetemeket. Azonban azt a választ kapta, hogy nem látják értelmét egy újabb ismeretlen tetteses eset miatt pénzt ölni a vizsgálatba, továbbá, amikor átadták az állatokat Dömösre, azok kikerültek az illetékességi körből.

Ha orvos vagyok és meghal egy betegem, akkor mennék a kórboncnokkal, és mellette állnék amíg ki nem derül, hogy tehettem volna-e valamit. Értem, hogy ennek nem lesz gazdája akkor sem ha bebizonyosodik a mérgezés, de talán elgondolkodtatja az embereket, mit és hova raknak ki

– mondta Márton Vlad András, aki úgy gondolja, jó lenne biztosat tudni, ezért el is döntötte, hogy saját költségén is elvégezteti a vizsgálatot, ami nagyjából százezres tétel. Mint mondta: