A közelmúltban számoltunk be arról, hogy egy tatabányai buszsofőr életét már megmentette a biztonsági öv. A Magyar Rendőrség CSAT(T)LAKOZZ! elnevezésű országos kampányához szűkebb hazánk is, hogy stílszerűek legyünk, csatlakozott, ennek keretében pedig ezúttal Varga Mihály Sebestyén tűzoltó főhadnagy, a Komárom Esztergom Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője buzított arra mindenkit, hogy kösse be magát. Mint a rendőrség videójában fogalmazott:

Válaszd az életet, használd a biztonsági övet!

A rendőrség kéri, hogy minél többen csatlakozzanak a kampányhoz:

Csatlakozz Te is! Közlekedésed során mindig használd a biztonsági övet és ügyelj arra, hogy ezt a veled együtt utazók is megtegyék! A gyermekek biztonságáról se feledkezz meg! Használj az életkoruknak megfelelő gyermekbiztonsági rendszert!

Korábban Milus Gábor rrendőr ezredes, a vármegye rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese is kiemelte, hogy minden városi legendával ellentétben nem mérhető azoknak a baleseteknek a száma, ahol abból következett be a sérülés, hogy be volt kötve a biztonsági öv. MInez pedig azt jelenti, hogy pont a biztonsági öv az, ami megvéd a komolyabb sérülésektől.