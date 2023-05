Az Útinform tájékoztatása szerint péntek hajnalban Környe és Vértessomló között történt baleset, a rendőrség pedig arról számolt be, hogy nem sokkal 8 óra után Dömösön a Kossuth Lajos utcában történt karambol.

A még nedves, vizes útszakaszokon eleve érdemes a szokottnál óvatosabban vezetniük a sofőröknek, mindemellett pedig azzal is számolniuk kell, hogy a megye több pontján különböző munkák is lassítják a forgalmat. Így például Tatabánya és Vértessomló között építési munkákat végeznek félpályás útlezárásokkal, az 1-es úton Tatabánya határában a 48-as és a 49-es kilométerek között, valamint kicsit távolabb, megyeszékhelyt elkerülő szakaszon közművet építenek is. Emiatt szintén félpályás útzárak ls jelzőlámpa fogadja az autósokat.

Szintén ebben a térségben, az M1-es autópálya 60-as és a 65-ös szelvényei között Budapest felé a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik a járműveket, Hegyeshalom felé pedig a külső, és a leállósávon halad a forgalom a burkolatjavítás miatt. Komáromnál, a 93-as kilométerszelvényben pedig a pályák közötti átterelésnél balesetveszélyes kátyúk keletkeztek, amelyeket pénteken délelőtt számolnak majd fel. Így itt is jelentős torlódásra kell készülni a főváros irányába.