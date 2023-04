Lopás bűntette és más bűncselekmények miatt indult ügyben emelt vádat a Tatabányai Járási Ügyészség a különös visszaeső férfi ellen, aki Esztergomban ötször lopott. Egyik akcióját térfigyelő kamera rögzítette. A vádiratban azt indítványozták, hogy a Tatabányai Járásbíróság a férfit börtönbüntetésre ítélje, tiltsák el a közügyektől, 1285 forint összeg vagyonelkobzásra ítéljék, valamint kötelezzék négy sértett kárának megtérítésére. Dr. Horváth Sándortól, a vármegyei főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy a tolvaj nem volt válogatós, szerencsés azonban igen: többször a nyitva hagyott ajtók segítették őt a különböző holmikhoz, értékekhez.

Február 24-25. között a nyitott ajtón jutott be egy lakásba. Itt kirámolta a hűtőt, de mobilt, készpénzt, autóstáskát (benne iratokkal) is magához vett, 28 ezer forint értékben. Néhány napon belül egy leparkolt kocsiból pénzt, rollert, láncfűrészt, irattárcát, iratokat és bankkártyát lovasított meg. Az egyik itt talált bankkártyával 98 ezer forintot fel is tudott venni egy bankomatból. Harmadik akciójával se várt sokat: február 28. és március 1. között egy újabb nyitva hagyott kocsiból igazolványtokot és iratokat, bankkártyákat, 200 ezer forint készpénzt vitt el. Itt a lopással okozott kár teljes egészében megtérült, mert a férfi valamennyi értéktárgyat eldobta a gépkocsitól mintegy 100 méterre, a sértett pedig megtalált azokat.

Március elsejéről másodikára virradó éjszaka egy leparkolt, de le nem zárt kocsiból például szájvizet, márkás napszemüveget, két napszemüvegtokot, valamint két doboz cigarettát, továbbá egy bicskát vitt el a férfi, összesen 61 ezer forint értékben. Ezt az esetet rögzítette kamera egyébként, de a tolvaj az elfogása előtt másodikán még újabb nyitott járművet, ezúttal teherkocsit pakolt ki: abból két walkie-talkie-t és bankkártyát vitt el. A kártyát megpróbálta használni is, de a PIN kódot nem találta el, így nem tudott vele pénzt felvenni.