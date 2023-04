A Kocsi tűzoltó egyesület közösségi oldalán számolt be arról, hogy április 23-án vasárnap balesethez riasztották őket az autópályára. A hajnalban történr baleset során egy trélerrel BMW-t szállító furgon hajtott le az úttestről, majd a tetejére borulva, az árokban landolt. A tréler a rajta rögzített kocsival szintén elhagyta a pályát, az is az árokban kötött ki. Az esetről a kocsi lánglovagok helyszíni fotókat is közöltek.